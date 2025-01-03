Jennifer Lopez'in kar tatilinden bikinili pozlar

Lopez, tatilde yalnız değildi. Kız kardeşi Lynda, annesi Guadalupe Rodríguez ve ikiz çocukları Max and Emme ile birlikte tatil yapan Lopez, yılbaşı öncesinde ünlü isimlerle bir araya geldi.

Birkaç gün önce menajeri Benny Medina ve oyuncu Kevin Costner ile bir barda eğlenirken görüldü.