YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Aşkları doludizgin süren çiftten Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.

BU NASIL 52?

Doğum gününden bikinli fotoğraflarını da paylaşan Jennifer Lopez'in adeta zamana meydan okuyan vücudu sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının takipçileri, "Bu nasıl 52?" ve "Yaşlanmak bilmiyor" gibi övgüler yağdıran yorumlar yapmıştı.