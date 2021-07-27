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Jennifer Lopez ile eski nişanlısı Alex Rodriguez'in 'yat savaşları' - Magazin haberleri

Jennifer Lopez ile eski nişanlısı Alex Rodriguez'in 'yat savaşları'

Geçtiğimiz nisan ayında dört yıllık ilişkilerini sonlandıran şarkıcı Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez, kendilerine yeni hayatlar kursalar da birbirlerine adeta nispet yapmaya devam ediyorlar. Farklı kişilerle Fransa'nın en gözde tatil bölgelerinden St. Tropez'de tatil yapan Lopez ile Rodriguez'in mavi sulara açıldıkları yatlar karşılaştırıldı

27.07.2021 - 16:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Jennifer Lopez (51) ile Alex Rodriguez, yaklaşık üç ay önce yaptıkları ortak açıklama ile ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. Lopez, bu ayrılıktan kısa bir süre sonra da 17 yıl önce aşk yaşadığı aktör Ben Affleck'e (48) geri dönmüştü.

  • Lopez ve Rodriguez, her ne kadar yollarını ayırdıktan sonra kendilerine yeni hayatlar kursa da isimleri hala birlikte anılmaya devam ediyor. Jennifer Lopez, sevgilisi Ben Affleck ile birlikte Fransa'nın gözde tatil bölgelerinden St. Tropez'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

  • Eski beyzbolcu Alex Rodriguez de aralarında romantik bir ilişki olduğu ileri sürülen sunucu Melanie Collins ve bir grup arkadaşıyla birlikte Lopez'in tatil yaptığı bölgede dinleniyor.

  • HAFTALIK KİRASI 300 BİN DOLAR

    Eski aşıklar, yanlarındaki isimler ve kiraladıkları yatlarla yeniden gündem oldu. Yeni yaşına sevgilisi Ben Affleck ile birlikte Valerie isimli yatta giren Jennifer Lopez gibi Alex Rodriguez'in de 46. yaşını kiraladığı yatta karşılamayı planladığı konuşuluyor. Rodriguez'in tatil yaptığı Ocean Parasite adlı bu yatın bir haftalık kiralama bedeli 300 bin dolar. Yatın satış fiyatı ise 31 milyon dolar.

  • Rodriguez ile arkadaşlarının kiraladığı yatın, 12 kişinin gece konaklayabileceği altı tane odası bulunuyor. Yat aynı zamanda 12 mürettebat kapasiteli. Yatın bir ana suiti bulunuyor. Ayrıca güvertesinde bulunan kendine ait havuzu ve sunduğu eğlence imkanları da dikkat çekiyor. Alex Rodriguez'in tatil yaptığı yatın, güvertesinde jakuzisi ve bir de spor salonu var.

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