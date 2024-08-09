Jennifer Lopez hakkında iddia: Tam bir şöhret bağımlısı, paparazzileri kendi çağırıyor
Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Jennifer Lopez'in son dönemde tek başına ve mutlu göründüğü paparazzi fotoğrafları için özel çaba harcadığı iddia edildi
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Jennifer Lopez'e sahte paparazzi çekimleri düzenleme suçlaması geldi. ABD'li televizyon programcısı Whitney Port, Lopez'i paparazzileri gittiği yere çağırmakla suçladı.
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Whitney Port, katıldığı bir podcast yayınında; "Geçen gün Jennifer Lopez'in paparazzi çekimi için bir kepçe dondurma almak üzere bisikletine bindiğinden eminim" dedi.
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42 yaşındaki Whitney Port, Jennifer Lopez'in restorandan içeri bile girmediğini ancak sadece dış çekim için orada olduğunu ekledi. Port, ayrıca 55 yaşındaki şarkıcının ilgiye muhtaç biri olduğunu söyledi.
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"ZATEN ŞÖHRETLİ"
"O zaten bildiğiniz gibi şöhretli. Neden kendi şöhretinin ateşini körüklemeye ihtiyaç duyuyor? Gereksiz görünüyor" diyen Whitney Port, bazı insanların şöhret bağımlısı olduğunu, Jennifer Lopez'in de bunlardan biri olduğunu öne sürdü.
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51 yaşındaki oyuncu Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Jennifer Lopez'in, bir süredir yalnız başınayken de mutlu olduğunu ispatlamak için günlük hayatını fotoğrafçılara sergilediği konuşuluyor.
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"YENİ YUVA ARIYOR"
Ancak Jennifer Lopez'in zaten mutlu bir yaz dönemi geçirdiğini, hayatında işlerin yolunda gittiğini iddia eden kaynaklar da var. Lopez'in, Ben Affleck ile birlikte satın aldıkları ve birlikte oturdukları 68 milyon dolarlık evi satışa çıkardıktan sonra kendine yeni bir ev baktığı öğrenilmişti. People'a konuşan bir kaynak, "Olan her şey göz önüne alındığında Jennifer iyi bir yaz geçiriyor. Yeni bir başlangıç yapmak için yeni bir yuva bulmaya çalışıyor. İşler mükemmel olmadığında bile her zaman iyi bir tavrı vardır" dedi.
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Bir süre önce Ben Affleck'in de Beverly Hills'te 20 milyon dolarlık bir ev satın aldığı konuşuldu.