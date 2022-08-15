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Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal! - Magazin haberleri

Jennifer Lopez'den Britney Spears'a destek: Güçlü kal!

Eski eşi Kevin Federline'ın çocuklarının kendisiyle görüşmek istemediğini söylemesinin ardından zor günler geçiren Britney Spears'a Jennifer Lopez'den destek geldi. Ünlü şarkıcı, meslektaşına "Güçlü kal!" sözleriyle seslendi

15.08.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, babası Jamie Spears​’ın 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmıştı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra haziran ayında Sam Asghari ile nikah masasına oturan şarkıcı, bu kez de eski eşi Kevin Federline ile karşı karşıya gelmişti.

  • "ÇOCUKLAR DÜĞÜNE KATILMAK İSTEMEDİ"

    Ünlü şarkıcıdan Sean Preston ve Jayden adında iki oğlu bulunan dansçı, ITV News'e verdiği röportajda çocuklarının annelerini görmek istemediğini ve Spears'ın düğününe de katılmamayı tercih ettiklerini söylemişti.

  • Eski eşinin açıklamalarının ardından zor günler geçiren Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımına "Jennifer Lopez'in bir keresinde dediği gibi, 'O kameranın altına bak ve dünyadaki tüm küçük kızlara sesini yükseltmesini ve adaletsizliğe ışık tutmaktan asla vazgeçmemesini söyle'. Özgürlüğün bir ruh hali olduğunu paylaşmak için buradayım!" ifadelerini not düştü.

  • "GÜÇLÜ KAL!"

    Meslektaşının bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Lopez de Spears'ın gönderisini kendi sayfasında yayınlayıp, ünlü şarkıcıya "Güçlü kal!" sözleriyle seslendi.

  • "BENİ SEVMELERİNİ O KADAR ÇOK İSTEDİM Kİ..."

    Spears, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Beni sevmelerini o kadar çok istedim ki belki de abartmış olabilirim." ifadelerini kullanmış, çocuklarının evine daha az geleceklerini söylediklerini ve bunu eski eşiyle de paylaştığını belirtmişti.

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