Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez (53) ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck (50), 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve aşklarını bir ay önce Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı.