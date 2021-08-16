Ancak Rodriguez ise hala Jennifer Lopez'i takip etmeye devam ediyor ve onunla yan yana olduğu fotoğrafları silmedi. JLO'nun bazı hayranları sosyal medyada Rodriguez'in Lopez'i unutmakta zorlanacağını ifade etti. Ünlü şarkıcının başka 'fan'ları ise, Lopez'in Affleck ile evleneceğine dair çıkan haberlerden sonra Rodriguez'in o fotoğrafları silmesi gerektiğini belirtti.

NİKAH MASASINDAN DÖNDÜ

Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çifti, geçtiğimiz yıl aralık ayında nişanlısı ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını dile getirmişti.

Şarkıcı, "Bekleyip, göreceğiz. Acelemiz yok. Her şey yolunda. Doğru zamanda olacaktır" açıklamasının ardından, "İkimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" ifadelerini kullanmıştı. Ancak ikili ayrıldı.