"KENDİNİZE GÜVENİN"

Billboard Dergisi'ne konuşan Jennifer Lopez, şunları söylemişti:

Sürekli performans halinde olan sanatçıların korkularından biri, 'Eğer durursam, tüm bunlar gider' düşüncesidir. Aslında öyle olmaz. Kendinize biraz daha güvenmeniz gerekir.