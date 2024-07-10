Jennifer Lawrence'tan yeni film
Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın sıradaki projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, başrolde yer alacağı filmin yapımcısı da olacak
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Jennifer Lawrence yeni film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Oscar'lı yıldız, yeni filminde hem başrolde yer alacak hem de filmin yapımcısı olacak.
33 yaşındaki Jennifer Lawrence, Paul B. Rainey'nin çizgi romanı 'Why Don't You Love Me?'nin uyarlamasında rol alacak. Filmin senaryosunu 'Becoming a God in Central Florida'nın yazarı Robert Funke kaleme alacak.
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Ocak 2023'te yayımlanan kitap, bir şeylerin yolunda gitmediğini hisseden ve evlilikleri boyunca mücadele eden bir çiftin hikâyesini anlatıyor.
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Birkaç hafta önce Jennifer Lawrence'ın 'Real Housewives' esintili bir cinayet gizemi olan 'The Wives'da başrol oynayacağı haberi gelmişti. Ünlü oyuncu, 'Real Housewives' dizisinin hayranı olarak biliniyor.
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Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden Jennifer Lawrence, 2013'te Time Dergisi'nin 'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi. 2013'ten 2016'ya kadar Forbes Celebrity 100 listesinde yer alan oyuncu, bugüne dek Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin sahibi oldu.