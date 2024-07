Jennifer Lawrence'tan yeni film

Jennifer Lawrence yeni film projesiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Oscar'lı yıldız, yeni filminde hem başrolde yer alacak hem de filmin yapımcısı olacak.

33 yaşındaki Jennifer Lawrence, Paul B. Rainey'nin çizgi romanı 'Why Don't You Love Me?'nin uyarlamasında rol alacak. Filmin senaryosunu 'Becoming a God in Central Florida'nın yazarı Robert Funke kaleme alacak.