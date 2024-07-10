Jennifer Lawrence'tan yeni film

Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden Jennifer Lawrence, 2013'te Time Dergisi'nin 'Dünyanın en etkili 100 kişisi' listesine girdi. 2013'ten 2016'ya kadar Forbes Celebrity 100 listesinde yer alan oyuncu, bugüne dek Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin sahibi oldu.