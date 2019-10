Jennifer Lawrence kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile Hollywood'un en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Jennifer Lawrence, bir süredir nişanlı olduğu Cooke Marone ile evlendi. İşte Jennifer Lawrence'ın düğünü ve hayatına dair detaylar...

JENNIFER LAWRENCE EVLENDİ

29 yaşındaki ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence, ülkenin en küçük eyaleti olan Rhode Island’da 1894 yılında ünlü Amerikalı mimar Richard Morris Hunt tarafından tasarlanan Belcourt of Newport isimli konakta nişanlısı Cooke Maroney ile evlendi. Ünlü ismin düğün törenine yaklaşık olarak 150 kişi davet edildi. Düğüne katılan isimler arasından Emma Stone, Amy Schumer, Adele, Kris Jenner gibi isimler de yer aldı. Ancak düğünle ilgili fotoğraflar henüz basınla paylaşılmadı.

JENNIFER LAWRENCE KİMDİR?

Jennifer Shrader Lawrence (d. 15 Ağustos 1990),Amerikalı aktris. Yer aldığı filmler dünya genelinde 5.5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti, 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Oscar, Altın Küre ve SAG ödüllerinin sahibidir.

Jennifer Lawrence 1990 yılında Louisville, Kentucky'de doğmuştur. Kilise oyunlarında oynadı, 14 yaşında oyuncu olmaya karar vermiştir ve ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurmuştur. Liseden 2 yıl erken mezun olmuş ve oyunculuk kariyerine başlamıştır.

KARİYERİ

Lawrence TBS kanalındaki The Bill Engvall Show büyük kız kardeş 'Lauren Pearson'ı oynamıştır. Lawrence daha sonra sırasıyla The Devil You Know, Cold Case, Medium ve Monk Tv serilerinde rol almıştır. 2008'de Jason Freeland'in yönettiği Garden Party isimli filmde küçük bir rol oynadı. Aynı yıl Guillermo Arriaga'in yönettiği büyük bir yapım olan The Burning Plain'da Charlize Theron ve Kim Basinger birlikte oynadı. Bu rolüyle Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü aldı. Daha sonra başrol oynadığı Debra Granik'in yönettiği 'Winter's Bone' isimli film ile Sundance Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı. Bu filmdeki rolü ise birçok eleştirmenden olumlu tepki almıştır. David Denby, The New Yorker'daki yazısında filmi inanılmaz olarak tarif etmiştir. Jennifer Lawrence bu rolüyle 25 Ocak 2011'de Akademi Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday olmuştur. Aynı zamanda bu filmdeki performansı ona içinde NBR ödülü de dahil olmak üzere 7 ödül kazandırmıştır. Aday olduğu an aynı zamanda Akademi ödüllerinin en genç ikinci En iyi aktris adayı olmuştur. Lawrence 2009 yılında The Beaver filminde Mel Gibson ve Jodie Foster ile birlikte oynamıştır fakat film 2011 yılında gösterime girmiştir. 2011'de Lawrence X-Men: First Class filminde şekil değiştiren karakter Mystique rolünde oynadı. Film gişede büyük bir başarı elde etmesinin yanı sıra, Rotten Tomatoes'ta %88 oranında olumlu eleştiri almıştır. Aynı zamanda filmde Michael Fassbender ve Jennifer Lawrence'ın performansları çok beğenilmiş ve eleştirmenler tarafından övülmüştür.

Daha sonra ise House at the End of the Street fiminde Elisabeth Shue ile birlikte oynadı. Film eleştirmenler tarafından beğenilmese de iyi bir gişe başarısı yakaladı. Filmin son aşaması 2010'da bitirildi. Ardından Drake Doremus'un Like Crazy filminde Sam karakterini canlandırmıştır. Like Crazy filmi Sundance Film Festivali'nde En İyi Film ödülü ve Jüri Ödülünü kazanmıştır. Jennifer Lawrence, kendisine asıl büyük ünü getiren ve gişede 600 milyon dolardan fazla kazanan Açlık Oyunları (film)'nda Katniss Everdeen karakterini canlandırmıştır. Bu filmden sonra David O. Russell'ın yönettiği ve 8 dalda Oscar'a aday olan Silver Linings Playbook filminde filmin ana karakterlerinden Tiffany Maxwell'ı canlandırmıştır. Silver Linings Playbook bağımsız bir film olmasına rağmen gişede 200 milyon dolardan daha fazla kazanmıştır aynı zamanda Rotten Tomatoes'ta %92'lik olumlu eleştiri almıştır. Jennifer Lawrence bu filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanmıştır. Aynı zamanda bu filmdeki rolü Lawrence'a Altın Küre, SAG ve bağımsız filmlere verilen Bağımsız Ruh Ödülü getirmiştir. Ardından Jennifer Lawrence Time dergisinin hazırladığı TIME 100 listesi'ne girmiştir. Silver Linings Playbook'tan sonra ise Susanne Bier'in yeni filmi olan Serena filminde Serena Pemberton karakterini canlandırmıştır.

Filmde Silver Linings Playbook'daki rol arkadaşı olan Bradley Cooper'la birlikte başrolleri paylaşmaktadır. Film Amerika'da Eylül ayında vizyona girecek. Serena filminin ardından ise David O. Russell'ın yeni filmi olan American Hustle filminin çekimlerine başlamıştır. Filmde Marie Weinberg karakterini canlandırmaktadır. Filmin Amerika'da Aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.2015 yılında Joy filminde başrol oynamıştır. 2016 yılında çekilmiş olan 2017 de vizyona giren Uzay Yolcuları (Passengers) filminde Aurora karakterini başrol olarak oynamıştır.

ÖZEL HAYATI

Lawrence, 2011 yılında X-Men: Birinci Sınıf filminde rol aldıktan sonra Nicholas Hoult ile çıkmaya başladı. Ancak Ocak 2013'te ilişkilerini sonlandırdılar. Temmuz 2013'te X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminde birlikte rol aldıktan sonra yeniden bağlandılar. Çift, kaynakların belirttiğine göre farklı çalışma programlarından dolayı Ağustos 2014'te kesin olarak ayrıldı.

31 Ağustos 2014'te Lawrence'ın çıplak fotoğrafları internete sızdı ve bu fotoğrafların Lawrence'ın İCloud hesabından ele geçirildiği düşünüldü. Lawrence fotoğrafların gerçek olduğunu onayladı. Ekim 2014'te Vanity Fair (dergi)'e verdiği röportajda bu durumu "cinsel suç" ve "cinsel tecavüz" olarak değerlendirdi ve ekledi, "O fotoğraflara bakan herkes bir cinsel saldırıyı ebedileştiriyor. Utanç duymalılar. Çılgına dönmek istemiyorum ama aynı zamanda düşünüyorum, insanlara çıplak vücuduma bakabileceklerini söylemedim."

FİLMLERİ