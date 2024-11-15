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        Haberler Dünyadan Jennifer Lawrence'ın hamile stiline tam not - magazin haberleri

        Jennifer Lawrence'ın hamile stiline tam not

        Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Ünlü yıldız, yapımcısı olduğu belgeselin prömiyerinde stiliyle beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 16:30 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:33
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        • 1

          İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Jennifer Lawrence, yapımcısı olduğu 'Bread & Roses' (Ekmek ve Güller) adlı belgeselin Los Angeles'taki Hammer Müzesi'nde yapılan prömiyerine katıldı.

          Sahra Mani'nin yönetmenliğini üstlendiği film, Taliban yönetimi altındaki Afganistan'da kadınların hayatına odaklanıyor.

        • 2

          Lawrence, galada Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai, yapımcı Justine Ciarrocchi ve yönetmen Sahra Mani ile birlikte kırmızı halı pozu verdi.

        • 3

          Karnı iyice belirginleşen 34 yaşındaki hamile oyuncu, galada tek omuzlu siyah elbise tercihiyle beğeni topladı.

        • 4

          'Kızıl Serçe', 'Düzenbaz', 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları', 'Don't Look Up' ve 'Büyü de Gel' gibi filmlerin yıldızı olarak tanınan Lawrence, sanat galerisi sahibi olan 40 yaşındaki Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

          Çift, 2022 Şubat ayında Cy adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Ünlü yıldız, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

        • 5

          KAPILARI ÇALIP OY İSTEMİŞTİ

          Lawrence'ın hamilelik haberi geçen ay duyuruldu.

          Ünlü oyuncu, hamileliğine aldırmadan 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi öncesinde Kamala Harris'e oy toplamak için bizzat kampanyanın içinde yer almış ve kapı kapı dolaşmıştı.

          Lawrence, seçime iki gün kala Nevada'da yerel yetkililerle bir araya gelerek kapıları çalmış ve Kamala Harris'e oy istemişti.

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