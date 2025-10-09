Habertürk
        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston: Bana 'bencil ve işkolik' dediler ama 20 yıl anne olmak için uğraştım - magazin haberleri

        Jennifer Aniston: Bana 'bencil ve işkolik' dediler ama 20 yıl anne olmak için uğraştım

        "Bencil ve işkolik olduğum için bebek sahibi olamayacağım, ailem olmayacağına dair anlatı beni etkiliyor" diyen Jennifer Aniston, 20 yıl boyunca anne olmak için uğraşıp sonuç alamadığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:56
        "20 yıl anne olmak için uğraştım"
        Jennifer Aniston, çocuk sahibi olmak için 20 yıl boyunca gizli bir mücadele verdiğini açıkladı. 56 yaşındaki 'Friends' dizisi yıldızı, yeni röportajında, anne olmak istemediği için 'Bencil bir işkolik' olduğu yönündeki yanlış bir algı yaratıldığını söyleyerek, aslında anne olmak isteyip de olamadığını anlattı.

        "Hikâyemi bilmiyorlardı ya da aile kurmak için son 20 yıldır neler yaşadığımı bilmiyorlardı. Çünkü tıbbi sorunlarımı gidip anlatmıyorum. Bu kimseyi ilgilendirmez" diyen Jennifer Aniston; "Bencil ve işkolik olduğum için bebek sahibi olamayacağım, ailem olmayacağına dair anlatı beni etkiliyor. Ben de bir insanım" ifadesini kullandı.

        Yaşlandıkça 'yanlış bir anlatıyı düzeltme' ihtiyacını daha az hissettiğini söyleyen Jennifer Aniston; "Haber döngüsü o kadar hızlı ki, bir anda yok oluyor. Elbette, adalet duygusunu hissettiğim zamanlar oluyor. Doğru olmayan bir şey söylendiğinde, yanlışı düzeltmem gerektiğini hissediyorum. Sonra düşünüyorum, gerçekten öyle mi? Ailem gerçeğimi biliyor, arkadaşlarım gerçeğimi biliyor" şeklinde konuştu.

        Jennifer Aniston - Brad Pitt
        Jennifer Aniston - Brad Pitt

        Jennifer Aniston, 2000 - 2005 arasında Brad Pitt ile evliydi. Pitt, 'Bay ve Bayan Smith' filminin setinde Angelina Jolie ile tanışıp ona âşık olduğunda ayrıldılar.

        2022'de Jennifer Aniston, daha önce başarısız tüp bebek denemelerinin olduğunu söylemiş, yıllar önce yumurtalarını dondurmamanın pişmanlığını yaşadığını itiraf etmişti.

        "Bebek sahibi olma yolculuğu benim için zorluydu" diyen Jennifer Aniston; "30'lu yaşlarımın sonlarında, 40'lı yaşlarımda gerçekten çok zor şeyler yaşadım ve bunları yaşamasaydım, asla olmam gereken kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Yıllar, yıllar, yıllar süren spekülasyonlar... Gerçekten zordu. Tüp bebek tedavisi görüyordum, Çin çayları içiyordum, aklınıza ne gelirse... Elimden gelen her şeyi yapıyordum" ifadesini kullanmıştı.

        Jennifer Aniston - Justin Theroux
        Jennifer Aniston - Justin Theroux

        "Biri bana, 'Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap' deseydi her şeyimi verirdim. İşte bugün buradayım. Gemi çoktan kalktı ama hiç pişman değilim" diyen Jennifer Aniston, Brad Pitt'ten ayrıldığında 35 yaşındaydı. Aniston, daha önce Pitt'in çocuk sahibi olamadıkları için onu terk ettiği yönündeki iddianın tamamen yalan olduğunu söylemişti.

        Jennifer Aniston, 2015'te 46 yaşındayken oyuncu Justin Theroux ile evlendi. Ancak bu evliliği sadece üç yıl sürdü.

