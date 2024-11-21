Jelert için kritik viraj
Galatasaray'da Elias Jelert'in geleceği netleşiyor. Ismail Jakobs'un yokluğunda forma giyecek olan Jelert'in etkili bir performans ortaya koyamaması halinde ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali yüksek gözüküyor.
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Galatasaray'ın bu yaz transfer ettiği Elias Jelert için kritik viraja gelindi.
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9 milyon Euro net bonservis bedeli ödenen Danimarkalı şimdiye kadar istenilen katkıyı sunamadı.
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İlk 11'e yerleşemeyen ve Kaan Ayhan'ı kesemeyen genç futbolcu Türkiye'ye alışamadı.
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Kopenhag'da 100'e yakın resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek hem İstanbul hem de Süper Lig'e adaptasyon sorunu yaşıyor.
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Jelert milli maç arasında Danimarka 21 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi.
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Almanya ve İspanya ile yapılan maçlarda oyuna sonradan giren Jelert performansıyla geçer not aldı.
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Üst üste kritik müsabakalara çıkacak Galatasaray'da Danimarkalı futbolcu için kritik viraja gelindi.
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Ismail Jakobs'un da sakat olduğu bu süreç, Jelert'in geleceği için belirleyici olacak.
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Sol bekte de forma giyebilen genç futbolcunun kendini kanıtlayan bir performans göstermesi bekleniyor.
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Aksi halde ise Jelert'in devre arası transfer döneminde takımdan gönderilme ihtimali yüksek.
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Birkaç kulüp, Danimarkalı savunmacıyı kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek için ilgileniyor.