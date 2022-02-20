Epstein'in suç ortağı ölü bulundu

HABERTURK.COM

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı Jean-Luc Brunel, Paris'teki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Associated Press'te yer alan habere göre Savcılık, Paris polisinin Epstein'in yakın dostu Fransız modellik ajansı sahibi Brunel'in ölümünü araştırdığını söyledi.

Çocuk istismarı ve çocukların seks amaçlı kaçakçılığı suçlarından hapishanede olan 76 yaşındaki Brunel, hücresinde ölü bulundu.

Brunel'in avukatları yaptıkları bir açıklamada, hapsedilmesindeki "sıkıntısını" ve hapishaneden şartlı tahliye için tekrarlanan taleplerini anlattılar. Açıklamada "Jean-Luc Brunel masumiyetini kanıtlamaktan asla vazgeçmedi. Kararını suçluluk duygusu değil, derin bir adaletsizlik duygusu yönlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Avukatlar, ne olduğu hakkında daha fazla yorum yapmadı.

Brunel, ABD'nin Epstein'a yönelik seks ticareti suçlamaları tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir Fransız soruşturmasının bir parçası olarak 2020'de Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Epstein'ın sık sık yol arkadaşı olan Brunel, kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin Fransız soruşturmasının merkezinde yer aldı.