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        Haberler BBC Dünya Jeffrey Epstein: Bill Clinton ve Prens Andrew'ün isimleri dava belgelerinde yer aldı

        Jeffrey Epstein: Bill Clinton ve Prens Andrew'ün isimleri dava belgelerinde yer aldı

        2019 yılında hücresinde intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD Başkanı ve Prens Andrew de yer aldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:12
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        Jeffrey Epstein: Bill Clinton ve Prens Andrew'ün isimleri dava belgelerinde yer aldı
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        epstein Reuters

        2019 yılında hücresinde intihar ettiği açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD Başkanı ve Prens Andrew de yer aldı.

        Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

        Bir İngiliz medya devinin kızı olan Maxwell’e karşı açılan bir dava kapsamında isimlerin kamuya açıklanmasına karar verildi.

        Maxwell, Epstein ile birlikte işlediği suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

        Hakim Loretta Preska, çoğu ismin zaten kamuda yer aldığını ve çok sayıda kişinin de belgelerin açıklanmasına bir itirazı olmadığını söyledi.

        Johanna Sjoberg isimli kişi, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew’ün göğsünü ellediğini iddia ediyor.

        Virginia Giuffre isimli kişi ise 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a seks için sunulduğunu öne sürüyor.

        Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddediyor.

        Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" söylemişti.

        Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını aktarmıştı.

        2000’lerin başında hayırsever bir aktivist olarak takdir edildiği bir dönemde Epstein'ın uçağıyla Bill Clinton’ın çok sayıda insani yardım gezisi için Afrika’ya gittiği biliniyor.

        Mahkeme belgelerine göre Sjoberg ifadesinde Epstein'ın bir keresinde, kendisine Clinton'ın "kızları genç sevdiğini" söylediğini anlattı. Clinton daha önce başkanlık yaptığı dönemde 22 yaşındaki bir Beyaz Saray stajyeriyle ilişki yaşamıştı.

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