"KANSERE YAKALANDIM"

Bridges, kansere yakalandığını söyleyerek,"Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.