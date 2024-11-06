Jeff Bezos, Trump’ı tebrik etti

Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı tebrik etti.

Bezos, X hesabından paylaştığı tebrik mesajında Trump’ın zaferini "olağanüstü geri dönüş" olarak tanımladı ve yönetimi için başarılar diledi.

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Big congratulations to our 45th and now 47th President on an extraordinary political comeback and decisive victory. No nation has bigger opportunities. Wishing @realDonaldTrump all success in leading and uniting the America we all love. — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 6, 2024

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, tarihinde ilk kez başkanlık seçiminde bir adayı desteklemeyeceğini duyurmuştu. Washington Post'un Demokrat Parti destekçisi okurları, gazetenin Kamala Harris'e açıkça destek vermemesine tepki göstermiş ve gazetenin birkaç gün içinde 200 bine yakın abonesini kaybettiği belirtilmişti.

"Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor" Yaşananların ardından gazetenin sahibi Jeff Bezos, "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor" başlıklı bir yazı kaleme almış ve tarafsızlık algısını zedeleyen başkanlık adayları için destek açıklamalarını durdurmanın önemli bir adım olduğunu ifade etmişti.