Jeff Bezos, Trump’ı tebrik etti
Sahibi olduğu Washington Post gazetesinin desteklediği adayı açıklama geleneğinden vazgeçip Demokrat okurlarının tepkisi ile karşılaşan dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos, bir dönem aradan sonra yeniden başkan seçilen Trump'ı tebrik etti
Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı tebrik etti.
Bezos, X hesabından paylaştığı tebrik mesajında Trump’ın zaferini "olağanüstü geri dönüş" olarak tanımladı ve yönetimi için başarılar diledi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, tarihinde ilk kez başkanlık seçiminde bir adayı desteklemeyeceğini duyurmuştu. Washington Post'un Demokrat Parti destekçisi okurları, gazetenin Kamala Harris'e açıkça destek vermemesine tepki göstermiş ve gazetenin birkaç gün içinde 200 bine yakın abonesini kaybettiği belirtilmişti.
Yaşananların ardından gazetenin sahibi Jeff Bezos, "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor" başlıklı bir yazı kaleme almış ve tarafsızlık algısını zedeleyen başkanlık adayları için destek açıklamalarını durdurmanın önemli bir adım olduğunu ifade etmişti.