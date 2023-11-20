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        Haberler Ekonomi Otomobil Jeep Avenger Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Araziye elektrikle çıkacak! İlk elektrikli Jeep Türkiye'ye geldi

        FCA ve PSA'nın birleşmesi ile Stellantis bünyesinde yeni bir sayfa açan Jeep, ilk tam elektrikli modeli Avenger'i Türkiye'de satışa sundu. Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan ilk Jeep olma özelliğini taşıyan Avenger, 115 kW güç ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru ile 54 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Tek bir donanım seviyesi ile satışa başlanan Avenger hakkında konuşan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, bu yıl 800 adet Avenger satmayı hedeflediklerini söyledi. Otomobilin yüzde 10 ÖTV diliminde yer aldığını vurgulayan Süslü, "Gelecek yıl önceliğimiz Avenger tedarikini artırmak olacak" diye konuştu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 20.11.2023 - 07:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 07:33
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        İlk elektrikli modeli Türkiye'ye geldi
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        Otomotiv endüstrisinde çok az sayıda marka, bir otomobili tarif etmek için toplum genelinde anılıyor.

        Örneğin, Türkiye’de herhangi bir SUV modelin bahsi geçtiğinde, ‘o markanın cipi’ şeklindeki bir tanımlama artık neredeyse dilimize yerleşmiş durumda.

        İşte o tanımlamadaki ‘cip’ kelimesine adını veren ABD’li Jeep, günümüzde tabiri caizse üçüncü baharını yaşıyor.

        Bir zamanlar Daimler-Chyrsler sahipliğinde Alman teknolojisi ile üretim yapan marka, sonradan Fiat-Chrysler çatısı altında İtalyan esintileri taşımaya başlamıştı. Günümüzde ise FCA ve PSA birleşmesinden doğan Stellantis bünyesinde elektrikliye geçişin ilk adımlarını atan Jeep, tamamen elektrikli ilk modeli Avenger’ı Türkiye’ye getirdi.

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        Aynı zamanda, markanın Stellantis raflarından aldığı platformla üretilen ilk otomobili de olma unvanını taşıyan Avenger, şimdilik tek bir donanım paketi ile Türkiye’ye geldi.

        Elektrikli Avenger’in lansmanında açıklamalarda bulunan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, bu yıl 800 adet Avenger satmayı hedeflediklerini söyledi.

        Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Arpacı ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü
        Jeep Pazarlama Müdürü Övgü Arpacı ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü

        Otomobilin yüzde 10 ÖTV diliminde yer aldığını vurgulayan Süslü, “Aslında elektrikli otomobillerin vergisiz fiyatı, içten yanmalı motora sahip araçlardan yüzde 50 daha yüksek. Fakat, elektrikli bir otomobilin ÖTV oranı yüzde 10 iken, aynı segmentte yer alan içten yanmalı motora sahip başka bir aracın ÖTV’sinin yüzde 80’lik dilime girmesi, nihai fiyatlarda elektrikli araçlar lehine yüzde 15 fark yaratıyor” dedi.

        Fiyat avantajını korumak üzere tüm planlarını Avenger’i yüzde 10 ÖTV’de tutmak üzere yaptıklarını da aktaran Süslü, “Gelecek yıl önceliğimiz Avenger tedarikini artırmak olacak. Ayrıca otomobilimizi yüzde 10 ÖTV’de tutmak için gerekirse daha düşük donanımlı versiyonları da getirebiliriz” diye konuştu.

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        ŞEHİRDE 550 KM’YE KADAR ŞARJI BİTMİYOR

        Stellantis’in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip.

        Verilen bilgiye göre, 100 km’de 15.4 kWh enerji tüketen otomobil, WLTP döngüsünde 400 km, şehir içinde ise 550 km’ye varan menzil sunuyor.

        Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW mod 4 kablo ile 30 km sürüş menzili için 3 dakikada şarj olabilen otomobilin, yüzde 20’den yüzde 80’e ise 24 dakikalık sürede şarj edilebildiği belirtildi.

        FARKLI YOL KOŞULLARINA UYUMLU

        B-SUV segmentinde yer alan Avenger, markanın kimliğine uygun bir şekilde yaklaşma/uzaklaşma açıları ve zemin yüksekliği ile rakiplerinden ayrışıyor.

        20 derece yaklaşma, 32 derece uzaklaşma açısına sahip elektrikli SUV’un zemin yüksekliği ise 200 mm olarak açıklanıyor.

        Kullanım sırasında bu açıların etkisinin hissedildiğini belirtelim. Ayrıca, ilk defa önden çekişli bir Jeep modelinde Selec-Terrain sürüş modları sunuluyor. Avenger, 6 farklı sürüş modu (Eco, Normal, Spor, Kum, Çamur, Kar) ile her türlü yol koşuluna uyum sağlayabiliyor.

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        Otomobilin lansmanın yapıldığı Silivri’de, bozuk zeminlerde ve engebeli bir parkurda bu özelliklerini test ettiğimiz otomobil, ön kaputun dik tasarlanmasından dolayı kullanım sırasında olduğundan daha büyük bir araçmış gibi hissettiriyor.

        580 PİNPON TOPU SAKLAYABİLİYOR

        Bu durum otomobilin saklama gözleri için de geçerli. Elektrikli motorun şanzımanın kontrolü multimedya ekranının altındaki butonlardan yapıldığı için, orta konsolda ortaya çıkan boşluk bir saklama gözü olarak değerlendirilmiş. Bu boşluğa orta boy bir çantanın sığabildiğini söylemekte fayda var.

        Jeep yetkilileri, kabin içindeki 34 litrelik depolama hacminin, 580 pinpon topuna eşdeğer bir alan olduğunh belirtiyor.

        Otomobilin bagajı da C-segment hatchback modeller ile benzer. Koltuklar dikken 380 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor.

        Öte yandan, yeni platform sayesinde kardeşlerinden daha rafine bir sürüş sunan Avenger, her biri 10.5 inch boyutundaki multimedya ve gösterge tablosunda da daha net grafikler ve daha hızlı bir işletim sistemi ile birlikte geliyor.

        Avenger’i diğer Jeep modellerinden ayıran küçük bir ayrıntıdan da bahsedelim.

        Otomobilde sunulan 8 farklı renk seçeneğine sahip çok renkli ambiyans aydınlatmanın, Jeep için bir yenilik olduğunu da belirtmek gerek.

        Avenger’in fiyatına gelecek olursak, Summit donanım seviyesi ile satılan otomobil için 1 milyon 563 bin 750 TL talep ediliyor.

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