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        Haberler Dünyadan Jay-Z'nin cinsel saldırı davası düştü: 13 yaşındaki kıza cinsel istismarla suçlanmıştı - magazin haberleri

        13 yaşındaki kıza cinsel istismarla suçlanan Jay-Z'nin davası düştü

        25 yıl önceki bir partide, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla dava edilen rapçi Jay-Z'nin davası düştü. Beyonce'nin 16 yıllık eşi olan üç çocuk babası şarkıcı, "Bugün bir zaferdir" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:40
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        Cinsel saldırı davası düştü
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        Beyonce'nin 16 yıllık eşi Jay-Z ve şu anda seks ticareti suçlamasıyla tutuklu yargılanan rapçi Sean 'Diddy' Combs'a açılan cinsel istismar davası düştü.

        Gerçek adı açıklanmayan ancak mahkeme dosyasında adı Jane Doe olarak geçen kadın, Aralık 2024'te iki rapçiye karşı cinsel saldırı dava açmıştı. Şarkıcıların, 2000'de henüz 13 yaşındayken kendisini istismar ettiklerini iddia etmişti.

        RET BAŞVURUSU DAVACI AVUKATLARDAN

        Davacıyı temsil eden avukatlar, davanın reddedilmesi için cuma günü mahkemeye başvurdu.

        Gerçek adı Shawn Carter olan 55 yaşındaki Jay-Z, davanın düşmesinin ardından, "Bugün bir zaferdir" diye başlayan bir açıklama yaptı. Roc Nation adlı müzik şirketinin Instagram hesabından mesajını yayımlayan Jay-Z, "Anlamsız, uydurma ve dehşet verici iddialar reddedildi. Bu hukuk davasının hiçbir değeri yoktu ve hiçbir yere varmayacaktı. Yarattıkları kurgusal hikaye, iddiaların ciddiyeti olmasa da gülünçtü. Bu deneyimi kimseye dilemem. Eşimin, çocuklarımın, sevdiklerimin ve benim yaşadığım travma asla göz ardı edilemez" ifadesini kullandı.

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        "PARA GASP EDEMEYECEKLERİNİ ANLAYAN AVUKATLAR ÇEKİP GİTTİ"

        Jay-Z ayrıca, "Bu 1800 kişilik avukat, Jane Doe'nun arkasına saklanarak dava açıyor ve para gaspının başarısız olacağını hemen anladıklarında, hiçbir tepki olmadan çekip gidiyorlar. Sistem başarısız oldu" dedi.

        "Mahkeme elbette mağdurları korumalı ama aynı etik sorumluluğa sahip olarak mahkemeler masumları da en ufak bir delil olmadan suçlanmaktan korumalıdır" diyen rapçi, “Gerçek, tüm mağdurlara ve haksız yere suçlananlara eşit şekilde hâkim olsun” mesajını paylaştı.

        Jay-Z'nin avukatı Alex Spiro da bir açıklama yaparak şunları söyledi: Jay-Z'ye karşı asla açılmaması gereken asılsız dava reddedildi. Jay, iğrenç ve asılsız iddialar karşısında durarak çok az kişinin yapabileceğini yaptı. Geri adım atmadı, asla razı olmadı, asla bir kuruş ödemedi, zafer kazandı ve adını temize çıkardı.

        Jay-Z, şu anda seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'un 2000'de MTV Müzik Ödülleri sonrasında verdiği partide 13 yaşında bir kıza cinsel istismarla suçlanmıştı.

        Jane Doe, Jay-Z'ye açtığı davada, cinsel saldırının ödül töreni sonrasında gerçekleştiğini iddia etmişti.

        Jay-Z'nin avukatı, iddiaların yalan olduğunu, ünlü şarkıcıdan para koparmak için uydurulduğunu öne sürmüştü.

        Üç çocuk babası Jay-Z de davanın açılmasının ardından, "Bir masumiyet kaybının daha yasını tutuyorum. Çocuklar, küçük yaşta bunlara katlanmak zorunda kalmamalı. Aileleri ve insan ruhunu yok etmeyi amaçlayan kötülüğün açıklanamaz boyutlarını anlamaya çalışmak adil değil" ifadesini kullanmıştı.

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        #Jay-Z
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        #cinsel taciz
        #dava

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