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Jay Johnston 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından tutuklandı - Magazin haberleri

Jay Johnston tutuklandı

Oyuncu Jay Johnston, 6 Ocak 2021'de Donald Trump'ın kaybettiği başkanlık seçiminin ardından Kongre Binası baskınına katıldığı tespit edilince tutuklandı. Johnston, rol aldığı diziden de kovuldu

Giriş: 08.06.2023 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "Bob's Burgers" ve "Arrested Development" dizileriyle tanınan ABD'li oyuncu Jay Johnston, 6 Ocak 2021 Washington Kongre Binası baskınına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.

    Kaliforniya'da tutuklanan 54 yaşındaki oyuncu, bazı kabahat suçlarının yanı sıra sivil kargaşa sırasında kolluk kuvvetlerini ağır şekilde engellemekle suçlandı.

    Jay Johnston'ın kimliği, viral hale gelen isyancıların fotoğraflarının internette yayılmasıyla tespit edildi. Baskına katıldığı belirlenen ünlü oyuncu, yer aldığı diziden de kovuldu. 

  • Mahkeme belgelerine göre, Jay Johnston'ın ayrıca çalıntı bir polis kalkanı kullandığı da ortaya çıktı. 

  • 6 OCAK 2021'DE NE OLMUŞTU?

    6 Ocak 2021'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Kasım 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek için Washington'da toplandı.

    Protestocular, "Save America" mitingi için toplandı. Ardından da kongre binasına baskın düzeledi. Protestocular, güvenliği aşarak binaya girmeyi başardı. 

    Fotoğraflar: Avalon

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