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Javier Bardem'den 'striptiz' itirafı

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Bardem, oyunculuğa başlamadan önce striptiz dansçılığı yaptığını açıkladı

10.03.2022 - 11:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İspanyol oyuncu Javier Bardem (53), katıldığı Ellen DeGeneres Show programında yıllar önce bir kulübün sahibinin kendisinin dans hareketlerini beğenmesi üzerine bir günlüğüne striptizcilik yaptığını anlattı.

  • Ünlü aktör, 20 yaşındayken bir arkadaşının partisine gittiğini, diskonun dans pistinde figürlerini sergilerken mekan sahibinin dikkatini çektiğini ve iş teklifi aldığını söyledi.

  • Bardem, "Diskonun sahibi bana, 'Bunu her cuma yapar mısın?' diye sordu. Ben de 'Evet, tabii ki...' dedim, çünkü sarhoştum. Beni işe aldı ve sonraki cuma piste çıktım." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK GERGİNDİM"

    İlk iş gününde kendisine destek olmaları için kulübe annesini ve kız kardeşini de getirdiğini anlatan Javier Bardem, "Çok gergindim. Annemi ve kız kardeşimi striptiz numaraları yaparken bana eşlik etmeleri için çağırdım." diye konuştu.

    Oscar ödüllü oyuncu, daha sonra "Hiç kimse yoktu. Sanırım üç kişi falan vardı, çok utanç vericiydi ama yaptım. Ben bir dansçıydım. İşim buydu." şeklinde konuştu.

  • Mekandaki üç kişiye takılan sunucu Ellen DeGeneres, "Üç kişi vardı, ikisi annen ve kardeşindi..." diye söze girince Bardem, "Kesinlikle! Üçüncü de mekanın sahibiydi." diye esprili bir yanıt verdi.

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