"ÇOK GERGİNDİM"

İlk iş gününde kendisine destek olmaları için kulübe annesini ve kız kardeşini de getirdiğini anlatan Javier Bardem, "Çok gergindim. Annemi ve kız kardeşimi striptiz numaraları yaparken bana eşlik etmeleri için çağırdım." diye konuştu.

Oscar ödüllü oyuncu, daha sonra "Hiç kimse yoktu. Sanırım üç kişi falan vardı, çok utanç vericiydi ama yaptım. Ben bir dansçıydım. İşim buydu." şeklinde konuştu.