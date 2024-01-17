Jason Priestley'den Brad Pitt itirafı: Uzun süre duş almıyordu

"ÜNLÜ OLUNCA ARKADAŞLIĞIMIZ BİTTİ"

"Hepimiz beş parasızdık. Makarna ile aşıyorduk" diye yazan Jason Priestley, 1990'ların başında hem kendisinin hem de Brad Pitt'in başarıya ulaşması sonucu arkadaşlıklarının 'çıkmaza girdiğini' söylemişti. Priestley, "Kariyerlerimiz o kadar farklı yönlere gitti ki birbirimizden koptuk. Brad gitti ve dünyanın dört bir yanında filmler yaptı, ben ise bir yerde sıkışıp kalmış bir şekilde TV programı yapıyordum ve bu bilgisayarların olmadığı günlerdi. İkimizin de garip bir şekilde ünlü olması arkadaş grubumuzu dağıttı ve bu çok üzücüydü" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Avalon