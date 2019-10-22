Sokuirei’nin aksine, Daijousai merasimi Şinto inancının gizli ve kamuya kapalı ritüellerinden kabul ediliyor. İnanca göre, Japon halkı mistik olarak kendilerini Güneş Tanrısı "Amaterasu"nun yarattığına inanıyor. Naruhito, Kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.