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        Japonya nerede, hangi kıtada yer alır? Japonya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

        Pasifik Okyanusu'nda yer alan 5 ana adadan ve binlerce küçük ada ve adacıktan meydana gelen Japonya; bu özelliği sebebiyle bir takımada olarak değerlendirilmektedir. 60 tanesi faal, yüzlerce yanardağa sahip olan Japonya'nın topraklarının neredeyse %80'i ise dağlık arazilerden meydana gelmektedir. Toplam arazilerinin %15'inin tarıma uygun ve ekilebilir olduğu Japonya'da ekonomi, ağır sanayi üzerine kurulmuştur. Günümüzde yaşam standardı açısından dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Japonya hangi kıtada yer almaktadır? Japonya başkenti neresidir?

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 17:09
        Japonya nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkesi olan Japonya’da, nüfusun yaklaşık %90’ı şehirlerde yaşamaktadır. Peki, Japonya nüfusu kimlerden meydana gelmektedir? Japonya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

        Japonya Nerede?

        Japonya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya kıtası olacaktır. Asya’nın doğusunda yer alan ve Pasifik Okyanusu’nda bir ada ülkesi olan Japonya; Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku adaları büyük olmak üzere 6 binin üzerinde ada ve adacıktan meydana gelmektedir.

        İlk yerleşimin günümüzden 30 bin sene öne gerçekleştiği düşünülen Japonya’da, ilk siyasi yapı 8. yüzyılda kurulmuştur. O tarihten itibaren bir imparatorluk şeklinde örgütlenen ve hüküm sürdüğü toprakları yöneten Japonya, 2. Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 1947 yılında kabul ettiği yeni anayasa ile parlamenter monarşiye geçiş yapmıştır. Seçimle işbaşına gelen bir parlamentonun bulunduğu bu sistemde, hükümetin başında başbakan; devletin başında ise imparator bulunmaktadır.

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        Günümüzde sahip olduğu standartlarla gelişmiş ülkeler arasında yer alan Japonya; Birleşmiş Milletler, OECD, G7, G8 ve G20 gibi birçok uluslararası organizasyonun da üyesi durumundadır. Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve ithalatçısı olan Japonya, dünyanın en büyük 3. ekonomisi olarak kabul edilmektedir.

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        Japonya Başkenti

        Doğu Asya’da yer alan bir takımada ülkesi olan Japonya’nın başkenti, Tokyo’dur. Japonya’nın başkenti olmasının yanında dünyanın en büyük kenti olarak bilinen Tokyo, aynı zamanda dünyanın en pahalı şehirleri arasında yer almaktadır. Japonya’nın 4 büyük adasından bir tanesi olan Honshu adası üzerinde yer alan Tokyo; dünyanın en önemli finans merkezlerinden de bir tanesidir. Özellikle 1950’li yıllardan sonra hızlı bir büyüme gösteren şehir, günümüzde önemli bir cazibe merkezi haline gelerek yılda 10 milyonun üzerinde turiste kapılarını açmaktadır.

        Japonya Nüfusu

        2023 verilerine göre Japonya’nın nüfusu 125 milyon kişiden meydana gelmektedir. Halkın %90’ının şehirlerde %10’unun ise kırsal kesimlerde yaşamakta olduğu Japonya’da, nüfusun büyük çoğunluğu ev adaları olarak da bilinen 4 büyük adanın üzerine yerleşmişlerdir. Japon nüfusunun neredeyse tamamı ise Japonlardan meydana gelmektedir. 125 milyonluk nüfus içinde Japonlar %98.5’lik bir orana sahipken onları, %0.5 ile Çinliler ve %0.5’lik bir oranla da Koreliler takip etmektedir.

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        Japonya Para Birimi

        Japonya’da kullanılan resmi para biriminin adı Japon yenidir. İlk kez 1870’li yıllarda, Avrupa tipi modern bir paranın tanıtılması ile ortaya çıkan Japon yeni; günümüzde Amerikan doları, Euro ve İngiliz sterlininden sonra en çok kullanılan rezerv para olarak kabul edilmektedir.

        Japonya Bayrağının Anlamı

        Tarihte ilk kez 1868 yılında kullanılan ancak 1999 yılında yapılan değişiklikle günümüzdeki halini alan Japonya bayrağı; beyaz bir zemin üzerinde yer alan kırmızı bir küreden meydana gelmektedir. Japonya bayrağının zemininde yer alan beyaz renk, herhangi bir anlam ifade etmezken; bu beyazın tam ortasında yer alan kırmızı küre ise güneşi temsil etmektedir. Aynı zamanda güneş, Japonya’nın milli sembolü olarak görülmektedir.

        Japonya Şehirleri

        8 ayrı bölgede yer alan ve prefektörlük adı verilen 47 idari bölgeye ayrılan Japonya’da üç binin üzerinde şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

        • Tokyo
        • Yokohama
        • Osaka
        • Kobe
        • Kyoto
        • Hiroshima
        • Sendai
        • Nagoya

        Japonya Türkiye Saat Farkı

        Japonya yerel saati ile Türkiye arasında 6 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Japonya’da kullanılan saat Türkiye’den 6 saat ileridedir.

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