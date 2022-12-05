2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi. Japonya, 43. dakikada öne geçti. Doan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yoshida topu Maeda'nın bulunduğu alana indirdi. Maeda'nın penaltı noktasının sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Japonya, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Hırvatistan, 55. dakikada beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Lovren, taç çizgisine yakın bir bölgeden ceza sahasına ortaladı. Perisic'in penaltı noktasının gerisinden yaptığı kafa vuruşunda altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1. 63. dakikada Luka Modric'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Gonda topu güçlükle kornere çeldi. Normal süre 1-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Japonya'da Minamino, Mitoma ve Yoshida'nın penaltı vuruşlarında kalesinde devleşen Livakovic, gole izin vermedi. Uzak Doğu temsilcisinde sadece Asano penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. Hırvatistan'da ise Livaja'nın penaltısı golle sonuçlanmadı. Vlasic, Brozovic ve Pasalic ise meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore maçının galibiyle karşılaşacak. Hırvatistan, ikinci olduğu 2018 Rusya'da da son 16 turu ve çeyrek final aşamasında rakiplerine penaltılarda üstünlük kurmuştu. Karşılaşmayı 42 bin 523 taraftarın takip ettiği açıklandı.

JAPONLARIN RÜYASI SONA ERDİ! İspanya ve Almanya'nın yer aldığı grubu lider tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Japonların Dünya Kupası macerası son 16 turunda sona erdi. Uzak Doğu ekibinin Dünya Kupası'nda 90 dakikalar baz alındığında sadece Kosta Rika'ya yenilmesi de ilginç bir istatistik olarak kayıtlara geçti.

Stat: Al Janoub Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD) Japonya: Gonda, Tomiyasu, Taniguchi, Yoshida, Nagatomo (Dk. 64 Mitoma), Endo, Morita (Dk. 106 Tanaka), Doan (Dk. 87 Minamino), Kamada (Dk. 75 Sakai), Junya Ito, Maeda (Dk. 64 Asano) Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Modric (Dk. 99 Majer), Kovacic (Dk. 99 Vlasic), Kramaric (Dk. 68 Pasalic), Perisic (Dk. 106 Orsic), Petkovic (Dk. 62 Budimir) (Dk. 106 Livaja) Goller: Dk. 43 Maeda (Japonya), Dk. 55 Perisic (Hırvatistan) Sarı kartlar: Dk. 90 Kovacic, Dk. 116 Barisic (Hırvatistan)