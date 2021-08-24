Japonya'da nükleer santral suyunun tahliyesi!

Hükûmet, nisanda regülatörler tarafından belirlenen şartlara uygun şekilde arıtılan santral suyunu plan dahilinde Pasifik Okyanusu’na boşaltacağını duyurmuş ancak balıkçılar, bölgede yaşayanlar, Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler söz konusu plana şiddetle karşı çıkmıştı.
Kabul edilen tahliye planına göre, hükûmet santral suyunun tahliyesi nedeniyle oluşacak balıkçılık sektörüne olumsuz etkiyi hafifletmek için su ürünleri depolamak için bir ''fon'' oluşturacak.
Fukuşima deniz ürünlerinin restoran ve diğer gıda marketlerinde tanıtılması konusunda da yardımcı olma sözü veren hükümet, tahliye suyunun tehlikeli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla arıtılmış suda balık yetiştirmeyi planlıyor.
Nükleer santral suyunun tahliyesi konusundaki diğer detaylara henüz karar verilmediği aktarıldı.
KOMŞU ÜLKELERDEN TEPKİ
Japonya Başbakan Suga, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisanda açıklamıştı.
Tokyo hükûmeti kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken, ABD "anlayışla karşıladığını", Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise desteklediğini açıklamıştı.
KAPASİTE 2022'DE DOLUYOR
Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.
Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.
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