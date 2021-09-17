Japonya'dan Hawaii'ye: 37 yıllık mesaj

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Japonya’nın Mainichi Shimbun gazetesinden aktaran Guardian, 1984 yılında Japonya’daki Choshi Lisesi Doğa Bilimleri Kulübü öğrencilerinin, okyanus akıntılarını araştırma projesinin bir parçası olarak 1984- 1985 tarihleri arasında 750 şişeyi okyanusa bıraktığını yazdı.

Şişeler, Tokyo'nun Izu Adaları'na ait bir ada olan Miyakejima Adası yakınlarına bırakıldı.

1985'ten bu yana, okyanusa bırakılan şişeler, Okinawa, Filipinler, Çin ve ABD'nin batı kıyısı dahil olmak üzere 17 yerde bulunurken 2002 yılında Kikaijima Adası’nda bulunan aynı şişe bu sefer dokuz yaşındaki Abbie Graham tarafından Hawaiian Paradise Park’taki kayalık bir plajda bulundu.

Şişenin içinde, okulun iletişim bilgilerini içeren Japonca, İngilizce ve Portekizce iletişim formları vardı.

Choshi Lisesi Müdür Yardımcısı Jun Hayashi, 15 Eylül'deki konuşmasında şunları söyledi:

“Sonuncusunun Kikaijima'da bulunduğunu düşündük. 37 yıl sonra bir başkasının bulunacağını asla hayal etmemiştik.”

1984 yılında okulun Doğa Bilimleri Kulübü üyesi olan şimdi ise 54 yaşındaki Kanda ise:

“Şaşırdım, lise günlerimin nostaljik anılarını canlandırdı. İlgililere teşekkür ediyorum.” dedi.

Cam şişeyi bulan 9 yaşındaki kız, deneyimden keyif aldığını söyleyerek "Gidip başka bir tane daha bulmak istiyorum." açıklamasını yaptı.