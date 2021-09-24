Japonya'dan AUKUS anlaşmasına destek mesajı

Tokyo'da bulunan İngiltere Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Jeremy Quin ile görüşen Bakan Kişi, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.
Bakan Kişi görüşmede, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin (ASDF) yeni nesil savaş uçağının motorunun geliştirilmesine yönelik iş birliğinin hızlandırılacağını söyledi.
AA'nın haberine göre; Bakan Quin'in ziyaretinin önemine değinen Kişi, "Japonya ve İngiltere arasındaki savunma iş birliğinin birçok sahada derinleştiğinin göstergesi" diye konuştu.
ABD, İngiltere ve Avustralya arasında oluşturulan üçlü "AUKUS" özel güvenlik anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Kişi, "Hint Pasifik bölgesinin barış ve istikrarı için AUKUS oldukça önemli." dedi.
Temmuz ayında iki ülke, ASDF'nin yeni nesil savaş uçağının güç ve tahrik sistemlerinin ortak geliştirilmesinde iş birliği yapılması konusunda mutabakata varmıştı.
Öte yandan Quin'in, Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) savunma ekipmanlarının sağlanması amacıyla Savunma Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Tedarik Teknoloji ve Lojistik Ajansını (ATLA) ziyaret ettiği kaydedildi.
AUKUS GÜVENLİK ORTAKLIĞI ANLAŞMASI
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül’de düzenledikleri sanal ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride, "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.
Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.
Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltının, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf ülkelerin ortak değerleri ve çıkarlarına katkı için kullanılacağı ifade edilmişti.
Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.
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