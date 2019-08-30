Japonya'da cinsel tacize karşı deneme amaçlı satışa çıkarılan Shachihata Inc. adlı mühür firmasının çıkardığı damga büyük ilgi çekti. Damga, taciz sırasında tacizcinin eline sürülüyor. Gün ışığında görülmeyen mürekkeple vurulan damgada, kızıl ötesi ışına maruz kalınca tacizi simgeleyen bir avuç işareti beliriyor, damga yıkanınca çıkıyor.

Taciz mağdurlarının, tacizcilerini teşhir etmesini sağlayacak bu damganın olası vakalarda caydırıcı bir etkisi olabileceği ifade ediliyor.

Shachihata sözcüsü Fumihiro Mukai, damga fikrinin sosyal medyada kalabalık trenlerdeki tacizlerin önlenmesi için başlattıkları bir kampanya sırasında ortaya çıktığını, gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Damga sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar, bu mürekkebi birinin eline sürmenin suç olabileceği endişesini dile getirdi.

500 adet üretilen damga, kızılötesi ışın veren fenerle birlikte 2500 Yen fiyatla (140 TL) satıldı.