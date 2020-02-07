07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'da koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındıktan sonra 10 yolcusunda virüs tespit edilen Diamond Princess adlı gemideki bir yolcu, dünyanın merak ettiği gemideki son durumu anlattı. İHA'nın haberine göre; adının saklı tutulması koşuluyla açıklamalarda bulunan 30'lu yaşlardaki Japon vatandaşı yolcu, karantina süreci ile ilgili son bilgileri mahsur kaldığı odadan aktardı.
ODADAN ÇIKMALARINA İZİN VERİLMİYOR
Virüs endişesi nedeniyle gemidekilerin kamara dışına çıkışına 14 gün süreyle izin verilmeyeceğini kaydeden yolcu, yemek, su ve genel sağlık problemleri için gereken ilaçlar gibi zorunlu ihtiyaçların gemi personeli tarafından odalara getirildiğini söyledi. Yolcuların zorunlu ihtiyaçlarını verilen telefon numaraları ya da kapı önlerindeki posta kutularına bıraktıkları talep formları ile yetkililere ilettiği öğrenilirken, ayrıca tüm yolculara internet bağlantısı ve daha fazla televizyon kanalına erişim sağlandığı ifade edildi.
"KARANTİNA ŞARTLARI İYİ"
Adını açıklamak istemeyen yolcu, gemideki personelin yaklaşımı ve hizmet koşulları itibariyle karantina şartlarının iyi olduğu belirtti. Kendisinde virüs belirtisi olmadığını ancak buna rağmen ateş ölçümü yapılarak olası risklerin saptanmaya çalışıldığını kaydeden yolcu, enfekte olmayan kişiler için maske ve hijyen kiti gibi önlemlere ise başvurulmadığını ifade etti. İHA'ya konuşan yolcu, yan kamaradan sürekli gelen öksürük sesinden ise endişe duyduğunu söyledi.
14 GÜN SÜREYLE DEVAM EDECEK
Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından koronavirüs taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemideki 10 yolcuda virüse rastlanmış, daha önce kademeli olarak sonlandırılacağı belirtilen karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı.
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