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        Haberler Yaşam Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu

        Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu

        Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan ve 25 Ağustos'ta kaçan penguene, yaklaşık 30 kilometre uzakta ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:09
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        Kaçak penguen 2 hafta sonra bulundu
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        Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan penguen kaçtı.

        Kyodo News'ün haberine göre, etkinliği düzenleyen kuruluştan yetkililer yaptıkları açıklamada, 25 Ağustos'ta, 6 yaşındaki penguenin korkması nedeniyle bulunduğu yerden kaçmış olabileceğini ifade etti.

        Yetkililer, daha önce açık sularda yüzmediğini belirttikleri penguenin, 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğunu ve 8 Eylül'de bulunduğunu belirtti.

        Penguenin, kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta, sağlık durumu iyi olarak bulunduğunu anlatan yetkililer, adıyla seslendikleri penguenin kendilerine geldiğini aktardı.

        *Haberin temsili görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #kaçak penguen
        #Japonya
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