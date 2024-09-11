Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu

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Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan penguen kaçtı.

Kyodo News'ün haberine göre, etkinliği düzenleyen kuruluştan yetkililer yaptıkları açıklamada, 25 Ağustos'ta, 6 yaşındaki penguenin korkması nedeniyle bulunduğu yerden kaçmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, daha önce açık sularda yüzmediğini belirttikleri penguenin, 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğunu ve 8 Eylül'de bulunduğunu belirtti.

Penguenin, kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta, sağlık durumu iyi olarak bulunduğunu anlatan yetkililer, adıyla seslendikleri penguenin kendilerine geldiğini aktardı.

*Haberin temsili görseli AP tarafından servis edilmiştir.