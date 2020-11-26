Başbakan Suga, Tokyo'ya resmi ziyaret düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Başbakanlık Ofisinde (Kantei) kabul etti.
Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suga, komşu iki ülke arasında istikrarlı ilişkiler sürdürülmesinin, bölgenin çıkarına olacağını vurguladı.
Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları üzerinde Çin'in "Tokyo hükümetinin pozisyonunu zayıflatıcı teşebbüslerine" karşı kaygılarını dile getiren Suga, bölgesel denizcilik anlaşmazlıklarına yönelik Pekin yönetimine "olumlu hareket" etmesi çağrısı yaptı.
Öte yandan Suga, hazirandaki tartışmalı yasa tasarı sonrası aylardır hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son duruma yönelik kaygılarını iletti.
Suga, 2011'de meydana gelen ve Fukushima Nükleer Santrali'nde sızıntıya neden olan 9 şiddetindeki "Büyük Doğu Japonya Depremi" sonrası Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat sınırlamalarının hafifletilmesi ve 1970-1980'lerde Kuzey Kore tarafından "alıkonulduğu kaydedilen Japon vatandaşlarının" iadesi konularında da destek talep etti.
"İLİŞKİLERE TESİR ETMEMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
AA'nın haberine göre; görüşme sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanı Wang da Tokyo-Pekin ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Doğu Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığın "bu şekilde sürdürülmemesi gerektiğini" ifade eden Wang, "İki taraf da sakin olmalı ve gereğine uygun şekilde sorunla ilgilenmeli. Çin-Japonya ilişkilerinin ilerlemesine tesir etmemesi için çalışacağız." dedi.
2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına yönelik destek mesajı veren Wang, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve ekonominin canlandırılmasında iş birliğinin önemine dikkati çeken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mesajını ilettiğini de aktardı.
Tokyo ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Nikai Toşihiro ile de görüşen Bakan Wang’ın, Japonya'nın ardından Güney Kore’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
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