Japonya artık en büyük 3. ekonomi değil - İş-Yaşam Haberleri

Japonya artık en büyük 3. ekonomi değil - İş-Yaşam Haberleri

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Japonya Kabine Ofisi verilerine göre Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023 Eylül-Aralık döneminde zayıf iç talep nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde geriledi.

Öngörüler, Japonya ekonomisinin söz konusu dönemde yıllık yüzde 1,4 büyüyeceği yönündeydi.

Japonya'nın GSYH'si 2023’ün temmuz-eylül döneminde yıllık bazda revize edilmesinin ardından yüzde 3,3'lük düşüş göstermişti. Böylece Japon ekonomisi teknik olarak resesyona girerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) on yıldır uyguladığı ultra gevşek para politikasından çıkışına dair şüpheler de arttı.

Japonya ekonomisi resesyona girerken, Almanya'nın dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak Japonya'yı geride bırakması dikkati çekti.

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Japonya'nın 2023 yılı nominal GSYH'si dolar bazında 4,2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın 4,5 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu da Japonya'nın Almanya'nın ardından dünya ekonomisinde dördüncü sırada yer aldığı anlamına geliyor.

Analistler, yenin değerindeki keskin düşüşün de bunun bir sebebi olduğunu ifade etti.

Japon yeni, son iki yılda dolar karşısında yüzde 18'den fazla değer kaybederken, BOJ’ın negatif faiz oranlarını sürdürmesi nedeniyle söz konusu kayıp geçen yıl yüzde 7 oldu.

Japonya'nın ekonomik üretiminin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim son çeyrekte yüzde 0,2 azalarak, düşüş eğilimi üst üste üçüncü çeyreğe taşındı.

Hızlı yaşlanmadan endişe duyulan ada ülkesindeki hane halkı, artan yaşam maliyetleri ve düşen reel ücretlerle mücadele ederken, şirket harcamaları son çeyrekte yüzde 0,1 düşerek zayıf kaldı.

Öte yandan, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD ve Çin ilk iki sırada yer alıyor.