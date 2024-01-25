Japonların şifa kaynağı! Kolestrolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor!
Japon mutfağının sağlıklı sırlarından biri olan siyah pirinç, adeta bir şifa kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Kolestrolü düzenlemekten tutun kanser riskini azaltmaya kadar birçok faydası olan siyah pirinç son zamanlarda popülerleşiyor. İşte, Japonların yüzyıllardır kullandığı bu pirinç türünün sağlık üzerindeki olumlu etkileri...
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Japonların uzun ömürlerinin sırlarından biri, sofralarında sıkça yer verdiği siyah pirinçte gizli olabilir. Birçok faydası olduğu bilinen siyah pirinç hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
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SİYAH PİRİNÇ FAYDALARI
Siyah pirincin bilinen faydaları şu şekilde sıralanabilir;
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SİYAH PİRİNÇ ZARARLI MI?
Siyah pirincin içeriğinde yüksek lif bulunur aşırı tüketim sonucu kabızlığa neden olabilir. Bunun yanında alerjik bünyesi olan kişiler siyah pirinci tüketirken dikkate alınmalıdır. Alerji belirtileri, kaşıntı, kızarıklık, ödem veya mide rahatsızlıkları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tahıl alerjisi olan bireylerin önce küçük miktarlarda deneme yapmaları önerilir.
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SİYAH PİRİNÇ NASIL TÜKETİLİR?
Siyah Pirinç Pilavı Tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı siyah pirinç
- 2 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
Nasıl yapılır: Siyah pirinci iyice yıkayın ve süzün. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan suya yıkanmış siyah pirinci ekleyin, tuzunu ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen siyah pirinç pilavını ocaktan alın, üzerine tereyağı veya zeytinyağı ekleyip karıştırın. Pilavı demlenmeye bırakın, ardından servis yapabilirsiniz.