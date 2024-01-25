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        Haberler Sağlık Japonların şifa kaynağı! Kolestrolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor!

        Japonların şifa kaynağı! Kolestrolü düzenliyor, kanser riskini azaltıyor!

        Japon mutfağının sağlıklı sırlarından biri olan siyah pirinç, adeta bir şifa kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Kolestrolü düzenlemekten tutun kanser riskini azaltmaya kadar birçok faydası olan siyah pirinç son zamanlarda popülerleşiyor. İşte, Japonların yüzyıllardır kullandığı bu pirinç türünün sağlık üzerindeki olumlu etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:46
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        • 1

          Japonların uzun ömürlerinin sırlarından biri, sofralarında sıkça yer verdiği siyah pirinçte gizli olabilir. Birçok faydası olduğu bilinen siyah pirinç hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

        • 2

          SİYAH PİRİNÇ FAYDALARI

          Siyah pirincin bilinen faydaları şu şekilde sıralanabilir;

          • Kolesterolü Düzenleme: Siyah pirinç, içerdiği yüksek lif ve antioksidanlar sayesinde kolesterol seviyelerini düzenleyebilir. Bu özellik, kalp sağlığını destekleyerek kardiyovasküler sorunların riskini azaltabilir.
          • Kanser Riskini Azaltma: Siyah pirincin içerdiği fitokimyasallar, özellikle antioksidanlar ve fenolik bileşenler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltmada rol oynayabilir.
          • Şeker Düzeyini Kontrol Etme: Siyah pirinç, düşük glisemik indeksi ile kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, özellikle tip 2 diyabet riski taşıyan bireyler için önemli olabilir.
          • Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Siyah pirinç, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyabilir.
          • Cildin Sağlığını Destekleme: Siyah pirinç, içerdiği vitaminler ve minerallerle cildin sağlığını destekleyebilir. Antioksidanlar, cilt hücrelerini serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir.
          • Sindirim Sistemini İyileştirme: Yüksek lif içeriği, siyah pirincin sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olmasını sağlar. Sindirim sağlığını destekleyerek kabızlık gibi sorunları önleyebilir.
        • 3

          SİYAH PİRİNÇ ZARARLI MI?

          Siyah pirincin içeriğinde yüksek lif bulunur aşırı tüketim sonucu kabızlığa neden olabilir. Bunun yanında alerjik bünyesi olan kişiler siyah pirinci tüketirken dikkate alınmalıdır. Alerji belirtileri, kaşıntı, kızarıklık, ödem veya mide rahatsızlıkları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tahıl alerjisi olan bireylerin önce küçük miktarlarda deneme yapmaları önerilir.

        • 4

          SİYAH PİRİNÇ NASIL TÜKETİLİR?

          Siyah Pirinç Pilavı Tarifi

          Malzemeler:

          - 1 su bardağı siyah pirinç
          - 2 su bardağı su
          - 1 yemek kaşığı tereyağı
          - Tuz

          Nasıl yapılır: Siyah pirinci iyice yıkayın ve süzün. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan suya yıkanmış siyah pirinci ekleyin, tuzunu ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pişen siyah pirinç pilavını ocaktan alın, üzerine tereyağı veya zeytinyağı ekleyip karıştırın. Pilavı demlenmeye bırakın, ardından servis yapabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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