Japon Yuka Kagami'den altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında kadınlar 76 kiloda Japon Yuka Kagami, altın madalyanın sahibi oldu.
Giriş: 11.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:25
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında kadınlar 76 kiloda madalya alanlar belli oldu.
Champ de Mars Arena'daki müsabakaların finalinde ABD'li Kennedy Alexis Blades'i yenen Japon Yuka Kagami, altın madalya elde etti.
Kübalı Milaimy de la Carid Marin Potrille ile Kolombiyalı Tatiana Renteria, bu kategoride bronz madalya aldı.
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