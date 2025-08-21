Japon YouTuber Enomoto’nun oturma izni kabul edilmedi mi?

Değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yerleşen ve YouTube’daki içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Yoshi Enomoto, yaptığı oturum izni başvurusu sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

İSTANBUL'A HAYRAN KALDI!

2015 yılında 6 aylık değişim programı kapsamında ODTÜ’de öğrenim gören Enomoto, bu süreçte Türkiye’ye olan sevgisiyle burada daha uzun süre kalmaya karar verdi. Ardından yüksek lisans için İstanbul’a taşındı ve ülkeye yerleşti.

2018'den bu yana Türkiye’de yaşayan Yoshi, oturum izni için yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu.

Üzgünlüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ifade eden Yoshi, şunları söyledi:

"7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.

8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta."

DMM'DEN AÇIKLAMA İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "İçişleri Bakanlığı’mızdan alınan bilgiye göre, ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir. REKLAM Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmî açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur." *Haberin görselleri İHA'ya aittir.