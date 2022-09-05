Japon uzmanlar, dünya genelinde yaklaşık 200 bin kişinin sahip olduğu ALS hastalığının erken teşhisinde umut olacak bir çalışmaya imza attı.
Tokushima Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü ve Wakayama Seikyo Hastanesi'nden bir grup araştırmacı, motor nöronları dejenere olan ALS hastalarında görülen kas seğirmelerini mercek altına aldı. Hastalığın erken belirtilerinden biri olabilen kas seğirmelerinin bir iç kas grubunda gerçekleşmesi halinde çıplak gözle fark edilemediğini göz önüne alan bilim insanları, kas seğirmelerini gözlemleyebilmek için geleneksel ultrason cihazlarını kullandı. 100 ALS hastası ve 100 sağlıklı bireydeki 15 kas grubunun hareketlerini gözlemleyen ekip sırt, kol ve baldır kasları dahil 8 kas grubunda anormal seğirme yaşayan deneklerin yüzde 95,6'sının ALS belirtileri gösterdiğini saptadı.
TANIYI KOLAYLAŞTIRABİLİR
ALS'nin erken evresindeki hastaların başlangıçta hafif seyreden semptomlar nedeniyle genelde uzman hekimlere danışmak yerine aile hekimlerini tercih ettiğini hatırlatan bilim insanları, ultrason cihazlarının kolay ulaşılabilir olması nedeniyle aile hekimlerinin de şüpheli vakaları tespit edebileceğine dikkat çekti. Şüpheli durumların uzman hekimlere erken bildirilmesi halinde teşhis imkanının kolaylaşacağını belirten uzmanlar, erken tanı ve tedavinin ALS ile mücadelede kritik önemde olduğunu hatırlattı.
ERKEN TEŞHİS ZOR
Belirtileri başka nörolojik hastalıklara benzediği için erken evrede teşhisi güç olan ALS, EMG (elektromyografi), MR (Manyetik rezonans görüntüleme), kan ve idrar testleri, lomber ponksiyon (belden omurilik sıvısı alma) ve kas biyopsisi yöntemleri ile teşhis ediliyor. ALS genelde yutmada zorluk, konuşmada bozulma, kaslarda kramplar ve seğirmeler, yürürken ayağın takılması, eşyaları taşımada güçlük ve yazı yazmada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
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