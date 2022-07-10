Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Japon polisi Şinzo Abe'nin öldürülmesinde güvenlik açığı olduğunu kabul etti

Abe'nin öldürüldüğü Nara kenti polis müdürü Tomoaki Onizuka, "Güvenlikte problemler olduğu yadsınamaz" dedi.

10.07.2022 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
- EPA
Tetsuya Yamagami kaçmaya çalışıyor

Japon polisi Şinzo Abe suikastinde güvenlik zaafiyeti olduğunu kabul etti.

Abe'nin öldürüldüğü Nara kenti polis müdürü Tomoaki Onizuka, "Güvenlikte problemler olduğu yadsınamaz" dedi.

Onizuka, "Acil olan kapsamlı bir soruşturma ile ne olduğunu ortaya çıkarmamız. 27 yıllık kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu.." şeklinde konuştu.

Polis şefinin basın toplantısı sırasında gözyaşlarını güçlükle tuttuğu görüldü.

67 yaşındaki Japon siyasetçi Cuma günü, yerel saatle 11.30'da bir seçim kampanyası konuşması sırasında vuruldu.

Abe kan kaybından hayatını kaybetti.

41 yaşındaki zanlı polis sorgusunda, bir örgüte karşı husumeti olduğunu söyledi.

Saldırganın ifadesinde yer alanlara göre "ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Şinzo Abe'ye kin güttüğü iddia edildi.

Tetsuya Yamagami isimli saldırgan Abe'yi kendi yaptığı bir silahla vurduğunu da itiraf etti.

LDP'ye desteğin artması bekleniyor

Ülkeyi şoke eden suikast sonrası parlamentonun üst kanadı için yapılan seçimler iptal edilmedi.

- Getty Images

Pazar günü yerel saatle sabah 7'de başlayan oy verme işlemi planlandığı gibi devam ediyor.

Uzmanlar Liberal Demokrat Parti içinde çok etkili bir isim olan Abe'nin öldürülmüş olmasının, partiye desteği artırma sonucu doğurabileceği görüşünü dile getiriyor.

Parlamentonun üst kanadı için yapılan seçimler, mevcut hükümete referandum olarak değerlendiriliyor.

LDP'nin seçimde zafer elde etmesi durumunda, savunma harcamalarını ikiye katlama gibi bazı kilit politikaları hayata geçirmesi kolaylaşabilir.

Japonya'nın en uzun süre hizmet veren başbakanı olan Abe, 2020'de sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmıştı. Daha sonra bağırsaklarında bir rahatsızlık olduğunu açıklamıştı.

Silah kontrolünün çok sıkı olduğu Japonya'da silahlı saldırı batıya göre çok az görülüyor.

2014 yılında tüm ülkede 6 kişi silahla öldürüldü. Aynı yıl Amerika'da 33 bin 599 kişi silahla hayatını kaybetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Eski Japonya Başbakanı Abe suikastına ilişkin yeni detaylar
Eski Japonya Başbakanı Abe suikastına ilişkin yeni detaylar
Eski Japonya Başbakanı Abe suikastıyla ilgili çarpıcı detaylar
Eski Japonya Başbakanı Abe suikastıyla ilgili çarpıcı detaylar
Eski Japonya Başbakanı Abe ev yapımı silahla öldürüldü!
Eski Japonya Başbakanı Abe ev yapımı silahla öldürüldü!
Eski Japonya Başbakanı silahlı saldırı sonucu öldü!
Eski Japonya Başbakanı silahlı saldırı sonucu öldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.