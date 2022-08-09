Ünlü modacı Miyake hayatını kaybetti

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Issey Miyake'nin çalışanı, Agence France-Presse'e (AFP) verdiği demeçte, Issey Miyake'nin 5 Ağustos akşamı vefat ettiğini bildirdi.

Çalışanı yaptığı açıklamada, Miyake'nin cenaze töreninin vasiyeti doğrultusunda yalnızca yakın çevresiyle sınırlı olduğunu ve halka açık bir tören yapılmayacağını bildirdi.

Kyodo News’in haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Görsel: Associated Press

ISSEY MIYAKE KİMDİR?

Issey Miyake 1970'lerin ortalarında Paris'te iz bırakmış olan genç Japon tasarımcılar akımının üyesiydi. 1938'de Hiroşima'da doğan Miyake, ABD şehre atom bombası attığında 7 yaşındaydı.

Miyake, 1970 yılında Tokyo'da Miyake Tasarım Stüdyosunu kurmuş ve kısa süre sonra ise Paris'te ilk butiğini açmıştır. Yüksek teknolojili, rahat giysilere öncülük etmiş, 'haute couture' olarak adlandırılan kişiye özel tasarıma adım atmıştır.

Issey Miyake, yenilikçi stilleriyle ve parfümleriyle tanınmıştır. Steve Jobs'un ikonik balıkçı yaka kazağını tasarlamış ve dünyaca bilinen bir moda markası yaratmıştır.

Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey Miyake, moda endüstrisine katkılarından dolayı Japom Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.