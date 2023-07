Jane Birkin evinde ölü bulundu

Jane Birkin, iki Agatha Christie filmi olan 'Death on the Nile' ve 'Evil Under the Sun' filmlerinde rol aldı ve 'Baby Alone in Babylone', 'Amours des Feintes', 'Lolita Go Home'un da içinde olduğu birçok albüm yaptı.

1992'de 'Victoires de la Musique' ödüllerinde 'Yılın Kadın Sanatçısı' ödülünü kazandı.