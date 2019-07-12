Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli bazı askerlere yönelik FETÖ soruşturması başlatıldı.

Mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1'i teğmen, 48 astsubay olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı halen görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.