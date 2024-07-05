Subay ve astsubay olmak isteyen vatandaşlar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi alımlarını araştırıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak. İşte, 2024 Subay – Astsubay alımı detaylar