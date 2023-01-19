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JANDARMA ASTSUBAY ALIMI SONUÇLARI 2023 | Jandarma astsubay alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulaması nasıl yapılacak?

Jandarma astsubay başvuruları sona erdi! 2023 Jandarma astsubay alımı sonuçları bekleniyor!

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gözü Jandarma astsubay alımı sonuçlarına çevrildi. İşte, 2023 JGK astsubay alımı sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 19.01.2023 - 08:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı, adayların gündeminde yer alıyor.  Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kadrolarında görevlendirilmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları 15 Ocak gününde sona erdi. KPSS puanıyla yapılan alımlar kapsamında; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye, sağlık branşlarında personel alımı gerçekleştiriliyor. İşte, 2023 Jandarma astsubay alımı sonuçlarında son durum...

  • 2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1680 muvazzaf ve sözleşmeli kadın-erkek astsubayalımı başvuruları 30 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

    Adaylar, başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yaptı.

  • JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACKA?

    Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

     

    Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihine ilişkin tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

  • 2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    1680 MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

    a. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

     

    b. Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

  • SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

    a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

    (1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

    (2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

    (3) Sınav ücreti ile ilgili;

    (a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

    (b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

    (c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

    (ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

  • Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında yapılacaktır.

     

    Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS'de yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

  • UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ

    a. Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar sırasıyla;

    (1) Fiziki kontrol,

    (2) Fiziki yeterlilik,

    (3) Mülâkat sınavına tabi tutulacaktır.

    b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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