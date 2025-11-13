Habertürk
        Haberler Dünyadan James Van Der Beek kanserle mücadelesi için hatıra eşyalarını satıyor

        James Van Der Beek kanserle mücadelesi için hatıra eşyalarını satıyor

        'Dawson's Creek' dizisiyle tanınan oyuncu James Van Der Beek, kanser tedavisi için film ve dizilerden hatıra eşyalarını satışa çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:46
        Hastalık, eşyalarını sattırıyor
        Ünlü oyuncu James Van Der Beek, 2023'ten beri üçüncü evre kolorektal kanserle mücadele ediyor. ABD'li oyuncu, pahalı tedavisinin masraflarını karşılamak için film ve dizilerdeki hatıra eşyalarını satıyor.

        Bir yıl önce, kanser tedavisinin getirdiği maddi yükü hafifletmek için1999 yapımı 'Kazanma Hırsı' filminde giydiği bazı kıyafetleri satmıştı. Şimdi ise aralarında ikonik 'Dawson's Creek' dizisi ürünlerinin de bulunduğu daha fazla hatıra eşyasını satışa çıkarıyor.

        Ünlü oyuncu, aralık ayında müzayede evi ile iş birliği yaparak ürünlerini açık artırmaya çıkarıyor. Bu ürünlerden elde edilen gelirin tamamı, kanserle mücadelenin finansal maliyetine katkıda bulunmak için Van Der Beek'e verilecek.

        "Yıllardır bu hazineleri saklıyorum, onlarla bir şeyler yapmak için doğru zamanı bekliyorum ve hayatın son zamanlarda sunduğu tüm beklenmedik iniş çıkışlarla birlikte, zamanının geldiği açık" diyen Van Der Beek, "Bu eşyalardan ayrılırken biraz buruk hissetsem de, onları yıllar boyunca çalışmalarımı destekleyenlerle paylaşabilmek güzel bir duygu" ifadesini kullandı.

        Açık artırmaya çıkarılacak eşyalar arasında, 'Dawson's Creek' dizisinde Dawson'ın üçüncü sezonda Joey'e hediye edene kadar dizi boyunca taktığı taş kolyesi de var. Kolyenin 26 bin 400 dolar ila 52 bin 800 dolar arasında bir getiri sağlaması bekleniyor.

