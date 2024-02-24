'James Bond'un yıldızı Pamela Salem hayatını kaybetti

Efsane dizilerden 'Doctor Who'da ise 'Rachel Jensen' karakterine hayat veren İngiliz oyuncunun ölüm haberini Big Finish adlı yapım şirketi duyurdu; Sevgili dostumuz ve meslektaşımız Pamela Salem'in vefatını doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz.

Pamela Salem, 'ER' ve 'General Hospital' gibi kendi döneminin en çok izlenen dizilerinde de rol almıştı.