'James Bond'un yıldızı Pamela Salem hayatını kaybetti
'James Bond' filmi 'Asla Asla Deme'deki rolüyle tanınan ünlü oyuncu Pamela Salem, 80 yaşında hayata veda etti
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Bir dönem beyazperdenin ve televizyonların aranılan oyuncularından biri olan Pamela Salem hayatını kaybetti.
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Oyuncu, 1983'te Sean Connery ile birlikte rol aldığı James Bond filmi 'Asla Asla Deme'de 'Miss Moneypenny' rolüyle geniş çevrelerce tanınmıştı.
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Efsane dizilerden 'Doctor Who'da ise 'Rachel Jensen' karakterine hayat veren İngiliz oyuncunun ölüm haberini Big Finish adlı yapım şirketi duyurdu; Sevgili dostumuz ve meslektaşımız Pamela Salem'in vefatını doğrulamaktan büyük üzüntü duyuyoruz.
Pamela Salem, 'ER' ve 'General Hospital' gibi kendi döneminin en çok izlenen dizilerinde de rol almıştı.
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