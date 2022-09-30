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James Bond'un otomobili satıldı - Magazin haberleri

James Bond'un otomobili satıldı

'James Bond' serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time To Die) kullanılan otomobil, açık artırmayla satışa çıkarıldı. Daniel Craig'in başrolde yer aldığı 25’inci Bond filminde kullanılan otomobil, 2 milyon 92 bin sterline (60.592.750 TL) alıcı buldu

30.09.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ünlü aksiyon filmi 'James Bond' serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta (No Time To Die) kullanılan otomobil, İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayede evinde açık artırma ile satışa çıkarıldı.

  • Filmdeki dublör sürücüleri için özel olarak 8 otomobil üretildi. O otomobillerden  biri 2 milyon 92 bin sterline (60.592.750 TL) alıcı buldu.

  • GELİR BAĞIŞLANDI

    İngiliz aktör Daniel Craig'in başrolde yer aldığı 25'inci Bond filminde kullanılan otomobil, filmdeki heyecanlı kaçış sahnelerinde oluşan darbeler ve çiziklerle satıldı.

    Otomobilin satışından elde edilen gelir, Kral Charles'ın 1976'da kurduğu Prince's Trust adlı hayır kurumuna bağışlandı. Kurum, 11 - 30 yaş arası işsizler ve okul hayatında yoksulluk yaşayan gençlere yardım ediyor.

  • Filmdeki dublör sürücüleri için özel olarak yapılmış DB5 kopyasının görünümü klasik olsa da otomobil, modern bir motora ve şanzımana sahip. Kopya otomobil ayrıca özel ralli kros süspansiyonu ve frenleri bulunuyor.

  • Kopya otomobilin trafiğe çıkması için yasal izni bulunuyor. Bond filminde kullanılan diğer otomobiller ve motosiklet, saatler ve takım elbiseler de müzayedeye çıkarıldı.

    Fotoğraflar: Mega, Avalon, AP.

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