"Aktif olarak kullanılan, halen İç Anadoluyu, Batı Anadoluyu demir yoluyla Orta Doğuya ve bizim ülkemizin güneydoğusuna bağlayan gerçek anlamda bir köprü. Köprü, son dönemde hem ülkemizden hem yurt dışından gelen birçok misafirin, sosyal medya paylaşımcılarının ilgisini görüyor. Varda Köprüsü kendi tarihi yapısı, ihtişamı ve etrafındaki coğrafyasıyla birlikte doğal çekim alanı oldu. Oraya giden insanların sayısı artmaya devam ediyor.