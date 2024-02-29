Jakuzi ve Still Corners Salon İKSV'de

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Müzik severlerin buluşma noktası Salon İKSV’nin ilkbahar programına iki yeni isim eklendi. Yerli sahnenin en sevilen gruplarından Jakuzi, 16 Mart Cumartesi günü Salon’un konuğu olacak. 18 yaş altı Jakuzi hayranlarının da katılabildiği matine konseri saat 17.00’de, suare konseri ise saat 22.00’de başlayacak.

Jakuzi

24 Mayıs Cuma ve 25 Mayıs Cumartesi akşamlarında saat 22.00’de ise Garanti BBVA Konserleri kapsamında sahnede, geçtiğimiz yaz +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ne de konuk olan “desert noir” ikilisi Still Corners olacak.

Konserlerin biletler i passo.com.tr ve İKSV gişesinde satışa çıktı.