RadarOnline'ın haberine göre; ünlü aktörün 2020 yılında 98 yaşında ölen annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiç istemedi. Hatta ileri sürülenlere göre, oğluna onunla evlenmemesi için yalvardı. Fakat Stallone'nin aşkı ağır bastı ve annesini dinlemedi.

İddialara göre Jackie Stallone, aslında başından beri oğlu Sylvester'ın hayatına giren kadınların hiçbirini benimsemedi. Çünkü onun, İtalyan tarzı bir evlilik yapmasını istiyordu.