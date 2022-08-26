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"Jackie Stallone, oğlu Sylvester Stallone'un eşi Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası - Magazin haberleri

"Jackie Stallone, gelini Jennifer Flavin'i sevmezdi" iddiası

Hollywood'un gözde çiftlerinden Sylvester Stallone ve Jennifer Flavin'in boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü aktörün 2020 yılında vefat eden annesi Jackie Stallone'un, oğlunun eşi Flavin'i gelini olarak hiç istemediği ileri sürüldü

26.08.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Rocky' ve 'Rambo' filmleriyle hafızlara kazınan 76 yaşındaki Sylvester Stallone'un 1997'de nikah masasına oturduğu eski manken Jennifer Flavin'in ayrılık haberi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. 

  • DÖVMEYİ KAPATTIRDI, TAKİBİ BIRAKTI

    İkilinin 25 yıllık evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Stallone'nun eşi için yaptırdığı dövmeyi köpeğinin resmiyle kapattırması ve Flavin'in de eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakması dedikoduları iyicene alevlendirmişti.

  • Resmi olarak yollarını ayırmaya hazırlanan çiftin, ilişkisi ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılmaya başlandı. Stallone'un annesi Jackie'nin, yıllar sonra gelini Jennifer Flavin ile ilgili görüşleri ve ona yaklaşımı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

  • RadarOnline'ın haberine göre; ünlü aktörün 2020 yılında 98 yaşında ölen annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiç istemedi. Hatta ileri sürülenlere göre, oğluna onunla evlenmemesi için yalvardı. Fakat Stallone'nin aşkı ağır bastı ve annesini dinlemedi.

    İddialara göre Jackie Stallone, aslında başından beri oğlu Sylvester'ın hayatına giren kadınların hiçbirini benimsemedi. Çünkü onun, İtalyan tarzı bir evlilik yapmasını istiyordu.

  • "UZUN BACAKLI BOŞ KAFALILARDAN YORULDUM!"

    Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin tanıştıklarında model, sadece 23 yaşındaydı. Daha o günlerde de Stallone'un annesinin kanı ona hiç ısınmadı. İleri sürülenlere göre, Jackie Stallone, gelini hakkında "Bu uzun bacaklı, boş kafalılardan yoruldum. California bunlarla dolu. Kendilerine bir yer arayan boş kafalılar... " diye konuştu.

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