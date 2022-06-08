2016'DA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Harrison Wagner, 2016 yılında da bir hafta ortadan kaybolmuş, bu sürenin sonunda bulunmuştu. 62 yaşındaki oyuncu, oğlu Harrison'ın hayatından endişe ettiğini dile getirmişti. Jack Wagner, bir sosyal medya mesajında "Oğlumun güvenliğinden endişeliyim. Harrison, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ediyor." diye yazmıştı.