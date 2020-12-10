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İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son zamanların popüler politikacıları arasında yer alan İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İzzet Ulvi Yönter biyografisi...

10.12.2020 - 01:26 | Güncelleme: ABONE OL
İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İzzet Ulvi Yönter, milletvekilliğinin yanı sıra MHP'de aktif rol alan siyasetçilerden biridir.

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, Afyonkarahisar Emirdağ 1976'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.
Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.

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